Постраждалому від нападу автомайданівцю Устименку нададуть держохорону

Активіст виписався з лікарні і продовжує займатися громадською діяльністю.

Очільнику місцевої організації ВО «Автомайдан», телеведучому Віталію Устименку, на життя якого 5 червня в Одесі було скоєно замах, нададуть державну охорону.

Читайте також"Тебе в АТО не вбили? Так ми доб'ємо!": у Вінницькій області побили АТОшника й змусили копати собі могилу (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це Устименко повідомив сьогодні на брифінгу.

За його словами, забезпечення охорони передбачає кваліфікацію кримінального провадження «замах на умисне вбивство», про що йому повідомили напередодні.

«У зв'язку з цим мені вчора повідомили, що триває процес забезпечення державною охороною. Відповідно, формується група правоохоронців, яка виконуватиме це завдання. Найближчим часом нас повідомлять, як це буде забезпечено і організовано», - сказав Устименко.

Він пояснив, що 6 червня виписався з лікарні, оскільки його стан не критичний. Зараз він продовжує курс лікування, який передбачає прийом антибіотиків і знеболюючих препаратів.

Також, за словами Устименка, він продовжує займатися громадською діяльністю. Зокрема, завтра планує взяти участь у першому засіданні Ради громадського контролю при НАБУ. У найближчій перспективі - акції із захисту громадських місць відпочинку в Одесі.

«Ми і далі будемо підтримувати антикорупційні органи, які ефективно працюють, притягають до відповідальності винних у знищенні нашого міста», - зазначив Устименко.

Відповідаючи на запитання про те, чи почувається він у безпеці, активіст підкреслив, що в Одесі це можливо, тільки перебуваючи серед друзів, і зараз він постійно в оточенні саме таких людей. При цьому додав, що жодної довіри до правоохоронних органів та правоохоронної системи в Україні у нього немає.

На його думку, замовники замаху на нього не будуть знайдені.

«Правоохоронна система міста перебуває в ручному управлінні фінансово-промислової групи Труханова і Галантерника (бізнесмен Володимир Галантерник минулого року отримав дозвіл на спорудження висотного бізнес-центру в Літньому театрі, через що у 2017 році в Одесі пройшла масштабна акція протесту - УНІАН) . Це безапеляційний факт», - акцентував Устименко.

За його припущенням, справу, відкриту за фактом замаху, потім перекваліфікують за іншою статтею КК України, зокрема, на «хуліганство». І висловив сподівання, що начальник регіонального главку Нацполіції Дмитро Головін цього не допустить.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня вдень в Одесі на вулиці Фонтанська дорога зловмисники напали на очільника місцевої організації ВО «Автомайдан», телеведучого Віталія Устименка, коли він вийшов з офісу «Громадського телебачення».

До нього підбігли двоє чоловіків спортивної статури і почали завдавати ударів по голові. Устименко впав на асфальт, після чого йому завдали поранення (ймовірно, ножем) у верхню частину стегна.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ст. 15 і ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ.

Нагадаємо, Устименко часто висловлюється проти забудови узбережжя, історичного центру Одеси і бере участь у відповідних акціях протесту.

У лютому цього року Устименко зазнав нападу у приміщенні Солом'янського райсуду Києва, де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, який підозрюється у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Устименко був у числі активістів, які виступали проти Труханова.