Вночі бойовики знову обстріляли Щастя, постраждалим надана допомога - "Айдар"

07:45, 02 грудня 2014
Суспільство
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Угрупування не припиняють масованих обстрілів містечка.

REUTERS

Сьогодні вночі, з 1 на 2 грудня, бойовики обстріляли місто Щастя.

Про це повідомляє Hromadske.TV з посиланням на бійців батальйону "Айдар".

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"Постраждалим надана допомога і тимчасове сховище", - йдеться у повідомленні.

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