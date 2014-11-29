Штаб АТО: Бойовики обстріляли українські позиції 38 разів та знову атакували аеропорт

Як повідомляє прес-центр АТО на сторінці Facebook, найбільш активна протидія бойовикам велась українськими військовими на Луганському та Донецькому напрямках.

Як уточнюється, було обстріляно наступні населені пункти: Трьохізбенка, Вільхове, Горскоє, Кримське, Геївка, Макарове, Щастя, Станиця Луганська, Сокольники, Авдєєвка, Пєски, Миколаївка, Опитне, Новобахмутовка, Тоненьке.

Читайте такожПрес-центр АТО повідомляє про сім відбитих атак бойовиків"В районі аеропорту Донецьк, наші «кіборги» зі свіжими силами приступили до активної оборони важливих стратегічних об’єктів. За добу ворог декілька разів намагався атакувати позиції сил АТО в терміналах летовища. Усі спроби виявились марними. Терористи забралися ні з чим", - додали у штабі.