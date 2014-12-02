Російську армію на Донбасі атакував із засідки невстановлений підрозділ, є загиблі

В районі Дебальцеве бойовики прагнуть нарощувати своє угруповання, перекидаючи в даний район через Красний Луч додаткове озброєння і бойову техніку.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Зафіксовано як мінімум 2 конвої постачання, до складу яких входили буксовані артилерійські системи (всього до 12 од. артилерії)", - пише він.

Також біля Дебальцеве зведена тактична група одного з мотострілкових з'єднань армії РФ, висуваючись в район бойового призначення, була обстріляна і атакована із засідки невстановленим підрозділом. Є загиблі й поранені, знищено дві одиниці техніки.