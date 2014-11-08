Бойовики підтягують техніку до Трьохізбенки

Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на власні джерела.

"Бойовики ЛНР стягують в район села Трьохізбенка Слов'яносербського району бойову техніку, серед якої танки, РСЗВ "Град", артилерія. Напруженою залишається ситуація на Бахмутській трасі - 31 блокпост, як і раніше, знаходиться під безперервними обстрілами", - пише видання.

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Нагадаємо, в останні дні і в Краснодонському районі спостерігається активне переміщення техніки терористів. Про колони, що проходять, повідомляють з Молодогвардійська і Новосвітлівки.