Бойовики підтягують техніку до Трьохізбенки

00:32, 08 листопада 2014
Суспільство
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Терористи переміщують свою бойову техніку в район Трьохізбенки Слов'яносербського району Луганської області

REUTERS

Про це повідомляє  "Інформатор" з посиланням на власні джерела.

"Бойовики ЛНР стягують в район села Трьохізбенка Слов'яносербського району бойову техніку, серед якої танки, РСЗВ "Град", артилерія. Напруженою залишається ситуація на Бахмутській трасі - 31 блокпост, як і раніше, знаходиться під безперервними обстрілами", - пише видання.

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Нагадаємо, в останні дні і в Краснодонському районі спостерігається активне переміщення техніки терористів. Про колони, що проходять, повідомляють з Молодогвардійська і Новосвітлівки.

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