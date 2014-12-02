Від кордону з РФ під прикриттям артилерії бойовики перекидають танки на Луганщину

У район Станиці Луганської противник партіями перекидає бронетехніку, включаючи танки, по 3-4 одиниці за один раз.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожРосійську армію на Донбасі атакував із засідки невстановлений підрозділ, є загиблі

"Бронетехніка перекидається від кордону з РФ, під прикриттям артилерійського обстрілу позицій українських військ, «перекатом», із ретельним дотриманням маскування", - наголошується в повідомленні.

Одночасно у цьому районі мобільні групи противника, посилені бронетехнікою, прагнуть відтіснити українські війська від ріки Сіверський Донець, чергуючи обстріли зі спробами атак. Танки супротивником застосовуються розрізнено, в основному як засіб вогневого посилення піхотної групи (до 1-2 одиниць). Відзначається висока активність мінометних розрахунків бойовиків.