Заручена: Настя Каменських розповіла про свого обранця

Співачка не назвала імені свого обранця, бо "хоче залишити хоч трохи особистого простору".

Відома українська співачка Настя Каменських NK нещодавно зізналася, що заручена. А тепер вона розповіла ЗМІ про свого обранця.

В інтерв'ю Cosmopolitan артистка поділилася, що її коханий робить її щасливою.

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"У мене є людина, яка робить мене щасливою. Для тих, хто мене любить і хоче знати, як у мене справи — це найголовніше! Всі і так доволі багато про мене знають, оскільки я публічна людина. І повірте, іноді це дуже важко, коли кожен твій крок оцінюють, обговорюють. Тому хочу залишити хоч трішки свого особистого простору. Я це дуже бережу й ціную. І всім раджу! Адже у світі сучасних технологій та Інста і так занадто багато всього напоказ. Щастя любить тишу", - зазначила Каменських.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, на церемонії нагородження найкращих артистів за версією журналу Cosmopolitan Ukraine 31-річна співачка Настя Каменських з'явилася з розкішною обручкою на безіменному пальці.