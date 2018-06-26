Аваков про напад на ромів у Львові: задумано в РФ, але здійснювалося тут, нашими (відео)

За словами глави МВС, проблема нападів радикалів на ромів - це питання не лише для поліції.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив російський слід у справі про напад на табір ромів під Львовом, а також назвав подібні дії "середньовічним дикунством".

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В ефірі програми «Свобода слова» на ICTV, глава МВС зазначив, що це не перший і не другий за останні три місяці випадок, коли ультраправі нападають на табори ромів.

«Ми завжди кваліфікуємо це однаково. На жаль, це просто середньовічна дикість – коли ми говоримо про такого роду напади», - зазначив Аваков.

За його словами, це питання не лише для поліції, яка затримала нападників, але й для суспільства в цілому.

Аваков також прокоментував інформацію про наявність у справі російського сліду.

«Аналітики кіберполіції нам показують копію цього сайту Російської Федерації. Цей сайт відкрили та адміністрували у Львівській, Харківській, Київській, і ще в одній області. Звідки це прийшло? Так, інспірували звідти (з Росії – ред.), але робили тут, наші!», – визнав міністр.

Як повідомляв УНІАН, увечері 23 червня невідомі озброєні особи напали на ромський табір, розташований у лісовому масиві на околиці Львова. В результаті нападу загинув 24-річний чоловік, ще четверих представників ромської національності травмовано, в тому числі 10-річного хлопчика, двох 19-річних хлопців і 30-річну жінку - усі жителі Закарпатської області.

24 червня співробітники Національної поліції затримали сімох зловмисників, що напали на ромське поселення. Голова Нацполіції України Сергій Князєв повідомив, що затримані - молоді хлопці віком 16-17 років, мешканці Львова.

Глава СБУ Василь Грицак напередодні заявив, що до нападу на табір ромів під Львовом, в результаті якого загинув один чоловік, може бути причетна Російська Федерація.