За нападом на табір ромів під Львовом може "стояти Росія" - СБУ

При цьому голова СБУ зауважив, що не може це стверджувати на всі 100%.

До нападу на табір ромів під Львовом, внаслідок якого загинула одна людина, може бути причетна Російська Федерація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

«Ми розуміємо, що за цим дійсно може стояти..., я не можу сказати 100%, це буде некоректним, але може стояти Росія», - сказав він.

"Ми розуміємо також те, що росіяни постійно намагаються грати так би мовити на міжнаціональних питаннях", - додав Грицак.

За його словами, попри те, що цей злочин розслідує Нацполіція, СБУ «теж приділяє цьому надзвичайно пильну увагу».

«Що стосується нападу на табір ромів неподалік Львова, який нещодавно мав місце, - цей злочин розслідується працівниками, наскільки мені відомо, Національної поліції України. Водночас Служба безпеки теж приділяє цьому надзвичайно пильну увагу. Навіть попереднє вивчення або аналіз наявних матеріалів - ми бачимо, що схожа організація (угрупування "Твереза і зла молодь", про членство підозрюваних у якому повідомляли ЗМІ - УНІАН) була зареєстрована в 2014 році і в Росії», - зазначив голова СБУ.

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При цьому він уточнив, що Служба безпеки з'ясовує, хто стоїть за цією «акцією».

«Звичайно, ми працюємо над питанням, щоб з'ясувати, хто за цим стоїть. В коло цих питань... водночас ми намагаємося з'ясувати, звичайно, хто фінансував цю акцію, хто за нею взагалі стоїть», - додав Грицак.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 23 червня невідомі озброєні особи напали на ромський табір, розташований у лісовому масиві на околиці Львова. Внаслідок нападу загинув 24-річний чоловік, ще четверо представників ромської національності травмовані, в тому числі 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків та 30-річна жінка - всі мешканці Закарпатської області.

24 червня співробітники Національної поліції затримали сімох зловмисників, які напали на ромське поселення.

Голова Нацполіції України Сергій Князєв повідомив, що затримані – молоді хлопці віком 16-17 років, жителі Львова.

Крім того, поліцейські встановили і затримали 20-річного організатора цього нападу. З місця події вилучено речові докази, зокрема – ніж, яким нанесено поранення загиблому, інші предмети, що їх зловмисники використовували для нанесення ушкоджень жителям табору.

25 червня у прес-службі поліції Львівщини повідомили, що вісьмом затриманим оголосили про підозру у вчиненні правопорушення за ч.4 ст.296 (Хуліганство) КК України.

При цьому, в поліції уточнили, що всього внаслідок інциденту було відкрито чотири кримінальних провадження: за п.12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою); за ч.4 ст.296 (хуліганство); за ч.1 ст.304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) та ч.3 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) КК України.

Деякі ЗМІ повідомляли, що підозрювані визнали свою приналежність до незареєстрованого угруповання «Твереза і зла молодь», яке використовувало символіку ультраправої націоналістичної організації Misanthropic Division.