У Дніпрі після оновлення відкрили одну з найбільших діорам у світі (відео)

Після реконструкції відкрили одну з найбільших у світі діорам - "битва за Дніпро".

У екскурсовода планшет замість указки, світлова система, як на шоу, та історія - без радянських міфів. У Дніпрі після оновлення відкрили одну з найбільших діорам у світі.

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60-метрове полотно зображує форсування річки Дніпро під час Другої світової восени 1943-го, йдеться в сюжеті ТСН. За понад 40 років існування, діораму неодноразово затоплювало, а старі лампи випалювали фарби. Картину відновлювала ціла група художників.

Аби глядач відчував себе всередині бою встановили складну систему світлодіодного освітлення. Поруч екран з прізвищами 52 тис. загиблих воїнів. Автори кажуть, предусім хотіли показати реальну ціну тієї перемоги.