У Дніпрі після оновлення відкрили одну з найбільших діорам у світі (відео)
14:02, 26 червня 2018Суспільство
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Після реконструкції відкрили одну з найбільших у світі діорам - "битва за Дніпро".
У Дніпрі відкрили одну з найбільших діорам у світі \ dpchas.com.ua
У екскурсовода планшет замість указки, світлова система, як на шоу, та історія - без радянських міфів. У Дніпрі після оновлення відкрили одну з найбільших діорам у світі.
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60-метрове полотно зображує форсування річки Дніпро під час Другої світової восени 1943-го, йдеться в сюжеті ТСН. За понад 40 років існування, діораму неодноразово затоплювало, а старі лампи випалювали фарби. Картину відновлювала ціла група художників.
Аби глядач відчував себе всередині бою встановили складну систему світлодіодного освітлення. Поруч екран з прізвищами 52 тис. загиблих воїнів. Автори кажуть, предусім хотіли показати реальну ціну тієї перемоги.
У Дніпрі після оновлення відкрили одну з найбільших діорам у світі
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