Військові пояснили, що робили "орендовані" строковики на приватному заводі в Дніпрі (відео)
03:47, 27 червня 2018Суспільство
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У 26-му об'єднаному загоні розпочали перевірку, але зазначили, що порушень не бачать.
Через "рабство" строковиків розгорівся скандал / Кадр з відео ТСН
Не рабська праця, а навчання, та ще й економія державних коштів - так військові пояснюють роботу строковиків на приватному заводі в Дніпрі. Солдати мали щодня вантажити бетонні бордюри.
Як повідомляє ТСН, у 26-му об'єднаному загоні скандальний інцидент пояснили "будівництвом казарм". Тут порушень не бачать, натомість перевірку розпочали.
У Дніпрі строковики замість навчань вантажили бордюри на приватному заводі
Як повідомляв УНІАН, раніше очевидці відзняли нетрадиційну службу на відео - там видно, як у військовій формі солдати вантажать бордюри та тротуарну плитку. Строковики розповіли, що "за роботу отримують по 35 гривень на двох".
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