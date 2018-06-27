Військові пояснили, що робили "орендовані" строковики на приватному заводі в Дніпрі (відео)

У 26-му об'єднаному загоні розпочали перевірку, але зазначили, що порушень не бачать.

Не рабська праця, а навчання, та ще й економія державних коштів - так військові пояснюють роботу строковиків на приватному заводі в Дніпрі. Солдати мали щодня вантажити бетонні бордюри.

Як повідомляє ТСН, у 26-му об'єднаному загоні скандальний інцидент пояснили "будівництвом казарм". Тут порушень не бачать, натомість перевірку розпочали.

Як повідомляв УНІАН, раніше очевидці відзняли нетрадиційну службу на відео - там видно, як у військовій формі солдати вантажать бордюри та тротуарну плитку. Строковики розповіли, що "за роботу отримують по 35 гривень на двох".