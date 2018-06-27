"Катастрофічний період": астролог розповів про небезпеки на День Конституції

Астролог передбачає, що наприкінці червня ситуація на Донбасі погіршиться.

У ніч з 27 на 28 червня відбудеться повний місяць , який за прогнозами астролога буде досить складним.

"Місяць потрапить в якийсь "капкан" — так кажуть, коли Місяць знаходиться між Сатурном і Марсом, тобто планетами Великого і Малого нещастя, плюс будуть діяти планета трансформації, смерті і руйнування Плутон і Чорний Місяць", - зазначив астролог Влад Росс в коментарі "Главреду".

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За словами Росса, весь цей тиждень, на який випадає повний місяць, буде катастрофічним.

"Я б навіть скасував усі заходи з нагоди Дня Конституції. У такий несприятливий період краще тихо і спокійно лежати в тіні під деревцем або, навпаки, під сонечком. У цей час краще не організовувати жодних демонстрацій, виступів, масових заходів, інакше високий ризик непередбачених ситуацій, коли якась неадекватна людина щось підірве або когось підстрелить", - сказав астролог.

Експерт також додав, що в період повні на Донбасі буде зберігатися дуже вибухонебезпечна ситуація, просто як порохова бочка.

"В кінці червня на сході України несподівано може розгорітися напружена ситуація. Та розслаблятися не варто, тому що в кінці липня також буде ще один напружений період на Донбасі — коли почнеться "криваве" затемнення Місяця", - зазначив Росс.