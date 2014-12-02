НАТО допоможе створити в українській армії спецпідрозділ швидкого реагування

Про це сказав посол України в Альянсі Ігор Долгов, повідомляє «Європейська правда».

"Я відкрию вам невелику таємницю щодо конкретного проекту (де Київ чекає на підтримку Альянсу). У Збройних силах є потреба створити новий підрозділ – підрозділ спецоперацій. Над цим ми зараз працюватимемо", - розповів він.

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Він зазначив що наразі основним інструментом НАТО щодо створення такого підрозділу буде консультативна підтримка, хоча згодом можуть з’явитися нові форми допомоги.

"Ця потреба Збройних сил не нова, але її треба вирішувати. І коли свого механізму немає, то перше, що варто зробити – це подивитися на досвід сусідів", - пояснив він.