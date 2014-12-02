Постпред України в НАТО: Для вступу в Альянс спочатку потрібно реформувати законодавство

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Брюсселі, говорячи про перспективи членства України в Альянсі.

"Я не бачу прямого зв'язку між законом та референдумом. Внутрішні зміни у законодавство тільки відкривають шлях до подальшого розвитку відносин з НАТО та реформ сектору безпеки. Коли ми відчуємо, що здатні запросити членства, як пояснив президент, ми запитаємо українців, чи вони за членство в НАТО, чи ні", - сказав він.

Долгов нагадав, що народні депутати від «Батьківщини» вже внесли відповідний законопроект, крім того і президент України Петро Порошенко віддав розпорядження підготувати "проект закону, яким буде змінено статус України".

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"Ми подивимося, як скоро Верховна Рада буде готова, потім депутати проголосують порядок денний і потім прийде час, коли парламент буде обговорювати цей проект та голосувати за нього. Проголосувавши, ми приберемо внутрішні перешкоди на нашому шляху членства в НАТО", - пояснив він процедуру.

Після цього, на переконання українського дипломата, Україна буде повинна пройти довгий шлях реформ. "Референдум - не питання на завтра, він станеться пізніше. Спочатку треба змінити українське законодавство щодо фундаментальної внутрішньої та зовнішньої політики", - наголосив він.