Підозрюваний в організації викрадення "євромайданівців" залишиться під арештом

Справу підозрюваного вже виділено в окреме кримінальне провадження, це дасть можливість і надалі звертатися до суду з клопотанням про продовження йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Олександру Волкову, який підозрюється в організації викрадення євромайданівців Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, до 29 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив суддя Роман Новак.

Як уточнив у коментарі УНІАН прокурор Володимир Приходько, саме 29 липня закінчується строк досудового розслідування. Натомість справу Волкова вже виділено в окреме кримінальне провадження, що надасть можливість і надалі, після 29 липня, звертатися до суду з клопотанням про продовження підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На початку судового засідання з розгляду даного клопотання один із адвокатів підозрюваного просив надати час для ознайомлення з матеріалами клопотання. Однак суддя відмовив, вважаючи, що сторона захисту таким чином хоче затягнути час. Після цього захисники Волкова оголосили заяву про відвід судді, але Печерський райсуд відмовив у задоволенні цієї заяви.

Також перед оголошенням прокурором тексту клопотання Волков попросив відкласти засідання, посилаючись на поганий стан здоров’я, але суддя також відмовив, оскільки Волкову надавалася медична допомога сьогодні.

Строк дії нинішнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою повинен збігав 1 липня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, на засідання суду з продовження Волкову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не пустили знімальні групи двох ЗМІ та близько 20 представників праворадикальної організації С14. Серед журналістів, яким вдалося потрапити у залу, був лише кореспондент УНІАН.

Довідка УНІАН. У січні 2014 року Луценка (нині народний депутат) і Вербицького невідомі викрали з Олександрівської лікарні та вивезли за межі Києва. Після тортур їх залишили у лісі. Вербицький від отриманих травм помер. Пізніше у лісі знайшли його тіло.

Волков був затриманий влітку 2017 року. За даними прокуратури, Волков контактував з безпосереднім керівником (організатором і координатором) викрадення - громадянином Неживовим. Під час одного з контактів Волков перебував в офісі Олексія Чеботарьова, якого правоохоронці підозрюють в організації та координації дій «тітушок». Злочин вчинила група осіб, більшість з яких переховується від слідства й суду. У кримінальному провадженні, окрім Волкова, за даними прокуратури, фігурує ще 10 осіб.