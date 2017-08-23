Розгляд апеляції "тітушки" Волкова: на засідання прийшли нардепи

На засідання Апеляційного суду Києва, на якому буде розглянуто апеляційну скаргу щодо запобіжного заходу “тітушці” Олександру Волкову, який підозрюється у причетності до вбивства активіста Майдану Юрія Вербицького, прийшло декілька нардепів.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, серед них Ігор Луценко, Леонід Ємець, Світлана Заліщук, Сергій Лещенко та Борислав Береза.

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В заді суду декілька раз виникали доволі емоційні суперечки між активістами і декількома особами, які прийшли підтримати Волкова. Суперечки доводилося вгамовувати суддям колегії, яка розглядає цю справу.

Довідка УНІАН. У січні 2014 року Ігоря Луценка (нині народний депутат) і Юрія Вербицького невідомі викрали з Олександрівської клінічної лікарні та вивезли за межі Києва. Після тортур їх покинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер. В лісі пізніше знайшли його тіло.

29 липня цього року Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці Волкова, підозрюваного в організації викрадення Луценка і Вербицького.

Волкова взяли під варту без альтернативи внесення застави.

За даними прокуратури, Волков контактував з безпосереднім керівником (організатором і координатором) викрадення - громадянином Неживовим. Під час одного з контактів Волков перебував в офісі громадянина Олексія Чеботарьова, якого правоохоронці підозрюють в організації та координації дій «тітушок». Також у прокуратури є підстави підозрювати громадянина Щінкіна у причетності до викрадення Луценка і Вербицького, для чого Щінкін сформував злочинну групу. З ним, як стверджує слідство, Волков теж контактував у день викрадення. Злочин здійснила група осіб, більшість з яких переховується від слідства й суду. У кримінальному провадженні, окрім Волкова, ще 10 осіб, заявляв прокурор.