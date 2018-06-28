Сьогодні в Україні відзначається День Конституції

У столиці та різних містах України відбудуться різні заходи з нагоди 22-ї річниці чинного Основного закону.

В Україні сьогодні, 28 червня, відзначають 22-гу річницю з моменту набуття чинності Конституції країни.

День Конституції є державним святом, і тому 28 червня в Україні є офіційним вихідним днем.

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Основний документ країни був прийнятий Верховною Радою в ніч на 28 червня 1996 року - на п'ятий рік після проголошення незалежності України. Після майже доби безперервної роботи у сесійній залі народні депутати таки ухвалили документ 315 голосами. У ньому визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності, затверджувалися нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної, Крим визнавався автономною республікою в складі України. При цьому Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка прийняла нову Конституцію.

Того ж дня Конституція України набула чинності.

У ній передбачена жорстка процедура змін: для її редагування, в залежності від розділу, потрібно від 2/3 до 3/4 голосів від конституційного складу парламенту.

З нагоди Дня Конституції сьогодні відбудуться урочисті заходи, в яких візьмуть участь президент України Петро Порошенко, народні депутати України першого, другого і теперішнього скликань, представники дипломатичного корпусу, духовенства, громадськості, молоді.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку зі святкуванням Дня Конституції українці матимуть чотири вихідні дні поспіль - з 28 червня по 1 липня.