Українські рибалки побоюються російських провокацій біля берегів Криму

Рибалкам рекомендують не наближатися до 12-мильної зони, до державного кордону України.

Після затримання екіпажу українського судна «ЯМК-0041» біля берегів Криму інших рибалок попереджають про небезпеку провокацій із боку Росії.

Про це розповів директор приватного рибальського підприємства в Очакові Олександр Громовий, коментуючи новину про голодування екіпажу «ЯМК-0041», повідомляє "Крим.Реалії".

Читайте такожРосія більше місяця ігнорує запити України щодо затриманих українських моряків - омбудсмен

«Ми випускаємо суди на лов, але всіх попереджаємо: в жодному разі не наближатися до 12-мильної зони, до державного кордону України, оскільки можливі провокації з боку росіян. Ми і з прикордонниками постійно працюємо, було кілька нарад з цього приводу», – зазначив директор підприємства.

Як повідомляв УНІАН, моряки затриманого біля берегів Криму українського судна «ЯМК-0041» відмовилися від їжі.

Нагадаємо, 4 травня прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян повідомив, що російські прикордонники біля берегів тимчасово окупованого Криму затримали українських рибалок, які перебували на невеликому баркасі. За даними деяких ЗМІ, риболовецьке судно «ЯМК-0041» було затримано захід від мису Тарханкут.