Затримані в окупованому Криму українські моряки відмовилися від їжі - адвокат

"За словами матері одного з моряків, вони відмовляються приймати їжу і знаходяться у відчаї від невизначеності", - повідомив адвокат.

Моряки українського судна "ЯМК-0041", затримані російськими окупантами біля берегів Криму, відмовилися від їжі. Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв.

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"За словами матері одного з моряків, вони відмовляються приймати їжу і знаходяться у відчаї від невизначеності", - написав він у Facebook. За словами Семедляева, до затриманих моряків не пускають адвокатів, на скарги в окупаційній адміністрації Криму не реагують.

На даний момент відомо, що стосовно капітана судна Віктора Навіцького порушено кримінальну справу "за незаконний видобуток водних біологічних ресурсів", йому обрано запобіжний захід у вигляді ув'язнення в СІЗО. Четверо моряків були допитані в якості свідків.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян повідомив, що російські прикордонники біля берегів тимчасово окупованого Криму затримали українських рибалок, які перебували на невеликому баркасі. За даними деяких ЗМІ, риболовецьке судно «ЯМК-0041» було затримано захід від мису Тарханкут.