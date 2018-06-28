Голодування оголосив ще один кремлівський в’язень
Фігурант так званої ялтинської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеїн Куку, якого російська влада звинувачує у тероризмі, 26 червня оголосив голодування.
Про це повідомила його дружина Мер'єм Куку на своїй сторінці у Facebook.
«26 червня Еміру-Усеїну виповнилося 42 роки. І в свій день народження він почав голодування. Для мене ця новина стала шоком і великою несподіванкою! Він дуже терпляча людина! Але це упереджене і беззаконне переслідування і звинувачення в тероризмі підштовхнуло його на цей крок. Це протест проти сфабрикованих справ щодо нього та інших несправедливо заарештованих політичних в'язнів», – написала жінка.
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Як повідомляв УНІАН, громадяни України Емір-Усеїн Куку, а також Вадим Сірук, Муслім Алієв, Енвер Бекіров, Рефат Алімов та Арсен Джеппаров обвинувачуються російською владою в «участі у терористичній організації» та «плануванні захоплення влади у насильницький спосіб». Їхні справи об’єднані в одну, так звану «справу Хізб ут-Тахрір».
В МЗС України вважають справу проти вказаних шістьох українських громадян сфабрикованою.