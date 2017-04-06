У Криму суд вирішив розглядати "справу Хізб ут-Тахрір" в закритому режимі

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму ухвалив рішення про проведення засідання у «справі Хізб ут-Тахрір» в закритому режимі. Про це повідомив адвокат фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеїна Куку Олексій Ладин в коментарі "Радіо Свобода".

«Всі засідання будуть проходити в закритому режимі – Верховний суд виніс постанову», – повідомив Ладин.

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У четвер, 6 квітня, підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму розглядає клопотання захисту фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеїна Куку про продовження арешту.

Фігуранти ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» перебувають у в’язниці вже понад півроку. Перших чотирьох обвинувачених заарештували 11 лютого 2016 року. Найбільш відомий з них – член Контактної групи з прав людини Емір-Усеїн Куку. Крім нього, були затримані алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам’янка Енвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук.

Правозахисники вважають заарештованих ялтинців політичними в’язнями.