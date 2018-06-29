На Закарпатті поховали 24-річного рома, вбитого під час нападу на табір у Львові

На панихиду з'їхалися ромські релігійні та громадські діячі з усього регіону.

У селищі Серне Мукачівського району Закарпаття поховали 24-річного Давида Папа, вбитого минулого тижня у Львові під час нападу на ромський табір.

Як повідомляє Громадське, прощання з Папом триває вже другий день. На панихиду з'їхалися ромські релігійні та громадські діячі з усього регіону.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч з 23 на 24 червня група озброєних ножами, металевими трубами і ланцюгами осіб у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір ромів.

Внаслідок нападу загинув 24-річний житель Закарпатської області, ще четверо, серед яких 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків та 30-річна жінка, постраждали.

Вісьмох підозрюваних, серед яких один 20-річний та семеро 16-17-річних юнаків, затримано, їм оголошено про підозру.