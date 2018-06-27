Після нападу на табір ромів львів'яни вийшли на марш проти расизму (відео)

Вийти на вулицю людей спонукали події, які стались цими вихідними.

Львів'яни вийшли на марш проти расизму.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Вийти на вулицю людей спонукали події, які стались цими вихідними. Півтора десятки молодиків влаштували різанину у таборі ромів. В нього вдерлися посеред ночі і ножем штрикали людей, які спали.

Один чоловік помер, ще четверо людей, серед них дитина та жінка, зазнали поранень. Виявилось, що половина з нападників - школярі.

Усіх підозрюваних арештували на два місяці без права на заставу.