Після нападу на табір ромів львів'яни вийшли на марш проти расизму (відео)
18:20, 27 червня 2018Суспільство
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Вийти на вулицю людей спонукали події, які стались цими вихідними.
Львів'яни вийшли на марш проти расизму.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Вийти на вулицю людей спонукали події, які стались цими вихідними. Півтора десятки молодиків влаштували різанину у таборі ромів. В нього вдерлися посеред ночі і ножем штрикали людей, які спали.
Один чоловік помер, ще четверо людей, серед них дитина та жінка, зазнали поранень. Виявилось, що половина з нападників - школярі.
Усіх підозрюваних арештували на два місяці без права на заставу.
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Новина в сюжеті: Кривавий напад на табір ромів у Львові