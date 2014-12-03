Бойовики обстріляли сили АТО 39 разів, але ніч в районі Донецького аеропорту минула спокійно

Станом на 6 годину ранку ситуація у зоні Антитерористичної операції залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Відтак, зафіксовано 39 випадків відкриття вогню з боку терористів. Бандити вели вогонь з гармат, мінометів та установок "Град"", - зазначають у повідомленні.

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Спроби атакувати позиції українських військ були зафіксовані поблизу населених пунктів: Майорськ, Верхньо Вільхова, Станично-Луганське, Щастя, Макарове, Авдіївка, Тоненьке, Піски, Опитне, аеропорт Донецьк, Тарамчук, Березове, Славне, Чернухіно, Шуми, Нікішене, Рідкодуб, Дебальцево, Богданівка.

На Маріупольському напрямку обстрілів не зафіксовано.

За інформацією Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін в районі Донецького аеропорту ніч минулась без обстрілів.

Протягом доби надійшла інформація про поранення 5 мирних осіб.

Артилерія сил АТО нанесла 19 вогневих ударів для придушення вогневих позицій бойовиків. Українські війська відкривають вогонь у відповідь, лише у разі відсутності в районі ураження мирного населення.