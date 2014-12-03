Через Луганськ пройшла колона бронетехніки з російськими танками - Тимчук
"Гуманітарні конвої" з РФ покликані компенсувати значні витрати боєприпасів у ході обстрілів.
Зафіксовано перекидання через Макіївку транспортних автомобілів (в основному тентовані КамАЗи, не менше 25 машин) з артилерійськими боєприпасами у район на північ від Донецька.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
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"Протягом останніх 6 днів артилерійські групи бойовиків активно обстрілювали не тільки позиції українських військ за межі Пєски - Донецький аеропорт - Опитне - Авдіївка, але і кілька разів завдавали ударів по підприємствам та житловим кварталам н. п. Авдіївка. За даними групи ІС, нинішні "гуманітарні конвої" з РФ покликані компенсувати значні витрати боєприпасів у ході даних обстрілів", - йдеться в повідомленні.
Тимчук також зазначає, що вчора через Луганськ проїхала колона бронетехніки (до 20 одиниць). У колоні зафіксовано 6 танків, у тому числі російські Т-72Б3.