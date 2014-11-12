Російсько-терористичні війська перекидають артилерію в район Ясинуватої - ІС

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний спротив».

За даними «Інформаційного спротиву», «зафіксовано перекидання супротивником артилерії в район н.п. Ясинувата. Ідентифіковані 2 мінометних батареї і зведена артилерійська група - до 6 знарядь ствольної артилерії і 4 установки РСЗВ. Артилерія працює по позиціях українських військ і по цивільних об'єктах у районі н.п. Авдіївка».

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Також повідомляється, що зафіксована раніше на марші артгрупа російсько-терористичних військ - «КамАЗи» з гаубицями на причепі - розділилася й частково прослідувала в Макіївку, частково - в Петровський район Донецька.

У бандформуваннях «ДНР» організована централізована підготовка коригувальників і навідників артилерії. Підготовку проводять кадрові офіцери армії РФ. Крім того, в «ДНР» ухвалено рішення «різко підвищити рівень мобільності частин і підрозділів», для чого передбачаються «реквізиції приватного автотранспорту» й «розподіл транспортного фонду держпідприємств».