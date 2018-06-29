У Дніпрі відкрили перший в Україні інклюзивний парк (фото)

Проект має на меті адаптацію та соціалізацію «особливих» дітей у сучасному суспільстві.

У Дніпрі відкрився унікальний інклюзивний парк. Його збудували з урахуванням потреб особливих дітей і продумали в ньому кожну деталь – від покриття до іграшок. На майданчику малеча не відчуває жодних бар’єрів і може вільно кататися на гойдалках, пересуватися лабіринтами, пізнавати світ за допомогою сенсорних панелей. Такий новітній простір для дитячого відпочинку – перший в Україні.

Про це повідомляє місцеве видання Mnenie.dp.ua.

Діти на інвалідних візках тепер зможуть безпечно розважатися на ігровому майданчику. У новому інклюзивному парку для цього встановлені спеціальні гойдалки. Було вирішено розширити можливості для дітей з особливими потребами, яким складно грати на звичайних дворових майданчиках. Спеціально оснащений інклюзивний парк для дітей з особливими потребами відкрили у сквері Героїв. Проект має на меті адаптацію та соціалізацію «особливих» дітей у сучасному суспільстві.

Незважаючи на те, що проект створили для дітей з особливими потребами, одне з важливих переваг незвичайного парку – питання соціалізації, адже грати тут зможуть і звичайні малюки.

Зазначається, що раніше не тільки в місті, але й в Україні, досі не було жодного спеціально обладнаного майданчика для дітей з обмеженими можливостями.

У парку безліч емоцій викликає садиба «Ранчо». Всередині яскравого будиночка – сенсорні панелі. Натиснувши на кнопку, отримуєш завдання англійською й виконуєш аудіокоманди. Такі інтерактивні іграшки – для розвитку мислення, уваги й логіки.

Є де розгулятися в «Помаранчевому тунелі». Для мандрів – цілих 25 метрів. Іграшки тут змонтовані на зручній висоті, реагують на дотик та озиваються українською мовою.

Перевірити себе малеча може в зеленому лабіринті. Головоломка не звична, а з кущів спіреї. Доріжки такої ширини, що без зусиль може проїхати візок.

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Далі на шляху – екологічний майданчик, де переважають ігрові елементи з дерева. Тут для дитячого дозвілля – гойдалка-гніздо, різнорівнева пісочниця, музичні інструменти.

Найзаповітніші бажання дозволено малювати на майданчику мрій. Зелене світло й пошуковим роботам: треба віднайти 15 непосидючих зайченят, дізнатися їхні імена й написати на дошці.

Крім того, у парку можна погойдатися з друзями чи батьками на гойдалках рівних можливостей, прокотитися на каруселі, зіграти в незвичний баскетбол. Для сімейного відпочинку – столи з лавами. За ними комфортно навіть тим, хто в інвалідному візку.

Проект розробив дніпровський архітектор Сергій Дербін. За його словами, парк цілком безпечний для ігор та розваг. Під ногами – покриття з кольорової крихти. Екологічно чиста поверхня не ковзає, пружна й м’яка, щоб не травмуватися при раптовому падінні. Тим, у кого слабкий зір, самостійно зорієнтуватися допомагає тактильна плитка. Завдяки їй – маршрут зручний і незагрозливий.

До інклюзивного парку ведуть три входи. Біля кожного – карта, яка розповідає, де й що розташовано. Також поблизу кожної ігрової локації – інформаційні таблички. Крім правил поведінки на майданчику, на них можна знайти пізнавальні цікавинки про місто Дніпро, пригадати абетку. Завдяки шрифту Брайля їх в змозі прочитати й діти з вадами зору.