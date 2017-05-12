В Одесі презентували книжку для незрячих дітей, написану учасником АТО

В Одесі сьогодні презентовано книжку для незрячих дітей, написану учасником антитерористичної операції Сергієм Лоскутовим (творчий псевдонім - Лоскот).

Як передає кореспондент УНІАН, 11 травня в Одеській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті №93 для сліпих і слабозорих дітей відбулася презентація двох книг сучасного дитячого автора Лоскота. Книги українською мовою «Великі собаки бояться маленьких дівчаток» і «Сім казок закрученого хвостика» надруковані рельєфно-крапковим шрифтом Луї Брайля.

Видання представили автор і виконавчий директор громадської спілки «Ліга організацій осіб з інвалідністю зору «Сучасний погляд» Олеся Перепеченко.

Як зазначив Лоскот, в Одесі книжки шрифтом Луї Брайля представлено вперше в Україні. Він уточнив УНІАН, що книжка «Великі собаки бояться маленьких дівчаток» вже видана українською, російською, англійською мовами, планується китайською і болгарською.

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Але найголовніше, відтепер ці книги можуть прочитати незрячі діти. «Цікаво, що вперше такі діти прочитають нову книжку раніше від їхніх однолітків (зрячих – УНІАН). Поки плоскодрукарська книжка «Сім казок закрученого хвостика» чекає своєї черги на друк у видавництві, шрифтом Брайля ця книжка вже доступна для маленьких читачів», - сказала Перепеченко.

За її словами, зараз в Україні у спеціалізованих школах-інтернатах навчаються близько 800 незрячих дітей та 3300 слабозорих. До 2015 року великою проблемою для таких учнів було те, що книжки шрифтом Брайля практично не друкували. Зараз основним завданням є мотивування незрячих дітей до читання.

З цією метою названий вище громадський союз у 2017 році почав конкурс «Найкращий читач рельєфно-точкового шрифту за системою Л. Брайля». Захід проводиться у 4-х спеціалізованих школах Харкова, Львова, Одеси і Києва серед дітей молодшої вікової групи 2-5 класів, середньої вікової групи 6-8 класів і старшої вікової групи 9-12 класів.

Лоскутов розповів УНІАН, що рік служив у зоні АТО. «Воював у складі 72-ї окремої механізованої бригади, виходив з оточення... почав Писати на війні, щоб не збожеволіти і не втратити себе», - сказав він.

Довідка УНІАН. Сергій Лоскот народився 14 вересня 1970 року в Узині Київської області. Закінчив Київський національний архітектурний факультет університету будівництва і архітектури за спеціальністю «Мистецтво».