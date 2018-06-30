Арештованого в Криму активіста відправили в психіатричну лікарню – адвокат

Публічних коментарів російських силових структур з цього приводу немає.

Арештованого в анексованому Росією Криму за підозрою в пропаганді тероризму блогера, громадянського активіста Нарімана Мемедемінова помістили в психіатричну лікарню.

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Як повідомляє спільнота "Кримська солідарність" на сторінці у Facebook, про це повідомив адвокат Еміль Курбединов. За даними захисника, Мемедемінова щонайменше на 20 днів помістили в психіатричну лікарню для «обстеження».

Як повідомляється, адвокат розцінює цей, як «грубе порушення прав свого підзахисного і тиск на його принципову позицію».

Публічних коментарів російських силових структур з цього приводу немає.

15 травня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив на чотири місяці арешт Наріману Мемедемінову. Він залишиться в СІЗО до 15 серпня.

У березні в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після цього суд арештував активіста.

Прокуратура АРК при Генпрокуратурі України 23 березня відкрила кримінальне провадження за ст. 146 і 162 Кримінального кодексу ("незаконне позбавлення волі або викрадення людини"; "порушення недоторканності житла").

МЗС України засуджує затримання громадського активіста і вимагає від російської влади анексованого Криму звільнення Мемедемінова.