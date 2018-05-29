Жорсткий критик Путіна та відважний військовий журналіст: ким був по життю Аркадій Бабченко

Загиблий дуже дратував Кремль і був змушений тікати з рідної для себе Москви.

Вечором 29 травня 2018 року в Києві трагічно обірвалося життя відомого російського журналіста і блогера Аркадія Бабченка. Його вбили з вогнепальної зброї – медики були безсилі супроти поранення і постраждалий помер у кареті швидкої допомоги.

Про це пише ТСН.

Аркадію Бабченко виповнився 41 рік. Він народився в Москві 18 березня 1977 року, здобув освіту юриста-міжнародника, але прославився насамперед як військовий журналіст, автор статей і книг, згодом як політичний аналітик і блискучий критик кремлівського режиму Володимира Путіна, один із засновників жанру сучасної військової прози. Бабченко видавав журнал "Мистецтво війни", започаткував проект "Журналістика без посередників". Його книги перекладені 16 мовами та видані в 22 країнах світу. Автор здобув чимало літературних нагород, зокрема премії від English PEN-Club, Frontline club, Спілки журналістів Росії "За мужність і професіоналізм" тощо.

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Бабченко був учасником першої війни в Чечні у 1990-х роках в якості звичайного солдата збройних сил РФ. Про цей період життя він розповідав так: "Брав участь в "відновлення конституційного ладу" на території республіки Чечня. Служив у військах зв'язку. Що говорили – робив, куди наказували – йшов, що вішали – ніс, на що саджали – їхав, у що показували – стріляв. Хоча толку від цього не було ніякого. Минулося без поранень і нагород. У 1997-му демобілізувався".

На другу чеченську війну він зголосився добровольцем, після чого був військовим кореспондентом різноманітних видань, як-то "Московский Комсомолец", "Новая газета" тощо. У 2008 році журналістом побував на війні РФ у Південній Осетії. "В якості військового кореспондента брав участь в Південноосетинської війні і етнічних чистках в Оші. Ліз на рожен, виявляв ініціативу, брав на себе відповідальність, різав правду-матку і говорив все що думав. Обійшлося без нагород. І практично без поранень. У Киргизії рятував людей. У Кримську відкопував будинки. У Благовєщенську розвозив гуманітарку. У Стамбулі на Таксимі був затриманий, трішечки побитий, і депортований як іноземний шпигун. У Москві на Манежній – те ж саме. Правда, замість депортації став фігурантом пари кримінальних справ. Але все з тим же формулюванням – як іноземний шпигун, що розвалює нашу велику батьківщину. Займаюся незалежною журналістикою", - писав він в автобіографії для snob.ru.

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За свої опозиційні погляди та критику російської влади неодноразо зазнавав переслідувань у Росії. Так, у 2012 році проти нього було порушено кримінальну справу за статтею про заклики до масових безладів. У 2017 році Бабченко повідомив про погрози та реальну небезпеку для свого життя і виїхав за межі РФ. Проживав у Празі, згодом у Києві, де став ведучим програми "Prime: Бабченко" на кримськотатарському телеканалі ATR. Підтримував Україну, неодноразово бував у зоні бойових дій на Донбасі.

Аркадій був одружений, він лишив по собі вдову та доньку.