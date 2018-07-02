50 днів голодування: жителі десятків українських міст вийшли на акції підтримки Сенцова (відео)

Такі акції напередодні пройшли у Києві, Дніпрі, Одесі та ще десятку українських міст.

Десятки українських міст вийшли на акцію підтримки Сенцова.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Сенцова поки не годують примусово. Про це заявив адвокат Дмитро Дінзе. Олег Сенцов нині перебуває у медчастині в'язниці біля полярного кола і не може ходити.

А тим часом на підтримку ув'язненого режисера люди вийшли в багатьох містах України та світу. Такі акції напередодні пройшли у Києві, Дніпрі, Одесі та ще десятку українських міст.

В Одесі військові моряки висловили підтримку Сенцову, які із папірцями з написом "Save Oleg Sentsov" вишикувалися на причалі.

Також подібні акції пройшли ще у понад 20 країнах світу.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова тримають у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. До українця в колонію не пускають уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.