Сенцова примусово не годують – адвокат

Олег Сенцов перебуває в окремій палаті в медчастині колонії, лікарі якої роблять усе можливе для збереження життя ув’язненого.

Адвокат Дмитро Дінзе заявив, що незаконно ув’язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова, який голодує з середини травня, наразі примусово не годують.

Про це він сказав в ефірі недільної програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна».

«Годування обговорював Олег із з начальником медичної частини тільки після того, як в Олега настане друга криза», – сказав Дінзе.

Перша криза в українського режисера сталася на 26-й день його голодування, нагадав адвокат Сенцова.

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Їжа для примусового голодування, за його словами, є білково-вітамінною сумішшю. Вона схожа на дитяче харчування світлого кольору. Дають її особам, які голодували певний час і не можуть приймати звичайну їжу, щоб вони виходили з голодування.

Як повідомляв Дінзе після відвідування свого підзахисного 21 червня, Сенцов перебуває в окремій палаті в медчастині колонії, лікарі якої роблять усе можливе для збереження життя ув’язненого. У Сенцова загострилися проблеми зі серцем і нирками. За свідченням лікарів колонії, кризова ситуація зі здоров’ям Сенцова може настати найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцова тримають у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

До українця в колонію не пускають уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.