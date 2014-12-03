Сушкевич призначений уповноваженим з прав людей з інвалідністю

Як повідомили в прес-службі президента, відповідний указ глава держави підписав під час зустрічі з людьми з обмеженими можливостями, яка відбулася сьогодні, у Міжнародний день інвалідів.

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На зустрічі Петро Порошенко повідомив, що під час проведення консультацій щодо кандидатур на посаду уповноваженого отримав фактично одностайну пропозицію призначити Валерія Сушкевича.

Президент запевнив у своїй підтримці уповноваженого у вирішенні проблем, які постають перед людьми з обмеженими можливостями, захисту і забезпечення реалізації їх прав.

"Повинні робити все для того, щоб захистити права людей з обмеженими можливостями. Я тут ваш партнер, ваш союзник", - заявив глава держави.

Велерий Сушкевич назвав рішення про створення інституту уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю проявом європейського підходу до людей з особливими потребами. На його думку, це дозволить людям з інвалідністю відстояти своє право бути рівними у суспільстві.

"Це надзвичайно ефективний механізм. Важливо, що ми разом з президентом будемо створювати суспільство для всіх, змушуючи виконавчу владу через інститут уповноваженого робити рівні права і можливості для всіх", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня глава держави своїм указом створив в Україні інститут уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю.