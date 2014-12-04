На Донбасі партизанській загін знищив 110 бойовиків за дві доби - штаб АТО

За минулу добу терористи намагались здійснити 71 атаку з використанням артилерійсько-мінометного вогню та іншого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

В зону ураження ворожої артилерії потрапили населені пункти: Золоте, Попасна, Станично-Луганське, Донецький, Щастя, Трьохізбенка, Кряківка , Вільхове, Новобахмутовка, Опитноє, Тоненьке, аеропорт Донецьк, Авдіївка, Новокалиново, Богдановка, Красногорівка, Зелене Поле, Степне, Опитне, Пєски, Каменка, Міус, Чернухіно, Нікішино, Артемово, Камянка, Дебальцево, Вуглегірськ.

"На маріупольському напрямку бойовики обстріляли населені пункти: Виноградне, Талаковка, Ломакино, Водяне, Чермалик. Українські військові посилюють заходи для боротьби із диверсійними групами противника та ворожими БПЛА у цьому районі", - йдеться у повідомленні.

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У штабі повідомляють про інформацію від партизанського загону, який діє на території Донецької області. Першого грудня при взаємодії зі Збройними силами України воїнами загону було знищено на фермі в районі Старомихайлівки близько 50-ти бойовиків.

"Наступного дня вони зіграли у злий жарт з «великими воїнами Руського миру» скоротивши їх чисельність ще на 10 чоловік. У цей ж день, продовжуючи «гратись» з терористами та при тісній взаємодії з українськими військовими в районі Петрівки, партизани приплюсували на свій рахунок 50 бойовиків. Тож, протягом двох днів партизани очистили свій край від 110 найманців", - підкреслили у військових.

Протягом доби артилерія сил АТО нанесла 45 вогневих ударів для придушення вогневих позицій найманців.