Вранці бойовики обстріляли Попасну, загинула одна особа
12:09, 29 листопада 2014Суспільство
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Голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявляє, що сьогодні після 10.00 терористи обстріляли із систем залпового вогню "Град" Попасну на контрольованій Україною території Луганської області.
За попередніми даними, загинув один місцевий житель / Фото Міністерства оборони РФ
Як повідомили УНІАН у прес-службі Москаля, всього було зроблено 10 пострілів, снаряди вибухнули в мікрорайоні "Черемушки" в радіусі близько 200 м.
В результаті пошкоджено фасад дитячого садка, вибито вікна в школі й багатоповерховому будинку, перебито вуличний газопровід, знеструмлено котельну в школі.
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