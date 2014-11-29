Вранці бойовики обстріляли Попасну, загинула одна особа

Як повідомили УНІАН у прес-службі Москаля, всього було зроблено 10 пострілів, снаряди вибухнули в мікрорайоні "Черемушки" в радіусі близько 200 м.

В результаті пошкоджено фасад дитячого садка, вибито вікна в школі й багатоповерховому будинку, перебито вуличний газопровід, знеструмлено котельну в школі.

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