В Україні відзначають День Національної поліції

У квітні президент підписав указ про відзначення Дня Національної поліції України 4 липня.

Керівництво держави привітало співробітників Національної поліції України з нагоди професійного свята.

«Щиро вітаю вас, вартових громадської безпеки, із професійним святом — Днем Національної поліції України. Народжені Революцією гідності і зорієнтовані на захист людських прав, рішуче долаючи нові виклики і загрози, ви спрямовуєте напрацьований досвід на охорону законності та правопорядку у державі», - йдеться у привітанні президента України Петра Порошенка, оприлюдненому прес-службою глави держави.

«Ми високо цінуємо співробітників поліції не лише за цілодобове виконання покладених на них обов’язків, але й за активну участь у забезпеченні національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації на сході нашої країни. Самовіддано захищаючи інтереси простих громадян на лінії розмежування, ви також щоденно ризикуєте власним життям у внутрішній війні зі злочинністю», - зазначив президент.

Він додав, що український народ надзвичайно вимогливо ставиться до роботи Національної поліції та розраховує, що новий правоохоронний орган — це не лише зміна назви, а насамперед нове наповнення діяльності поліції, у якій не буде місця корупції.

Читайте такожНа Донбасі планують зменшити кількість стаціонарних блокпостів і створити додаткові патрулі

Президент побажав співробітникам поліції міцного здоров’я, добра i миру, витримки і наснаги та подальших успіхів у нелегкій, саможертовній службі.

У свою чергу прем’єр-міністр, вітаючи співробітників поліції з професійним святом, нагадав, що реформа правоохоронних органів була однією з найголовніших вимог Майдану, тому утворення Національної поліції було пріоритетним завданням уряду відразу після Революції гідності. Сьогодні, йдеться у привітанні Гройсмана, оприлюдненому на Урядовому порталі, реформування Національної поліції продовжується. «Національна поліція уже не є репресивним пострадянським утворенням, але поступово перетворюється на якісний сервісний орган західного типу. Наше завдання – створити сучасну професійну структуру, фахівці якої володіють найновішими методами роботи та служать усьому українському народові, захищають суспільство та людей від будь-яких незаконних посягань, борються із злочинністю за допомогою найсучасніших механізмів», - наголосив Гройсман.

Він нагадав, що Національна поліція сьогодні повинна виконувати ще і функцію із захисту від зовнішньої агресії та внутрішніх диверсійних операцій, забезпечувати захист вітчизняного інформаційного поля. «Упевнений, що у реформуванні Національної поліції ми підемо до кінця та здійснимо усі заплановані перетворення для утворення поліції, яка користуватиметься беззаперечною народною довірою та підтримкою», - зазначив Гройсман.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, відкриваючи пленарне засідання, також привітав співробітників Національної поліції України з професійним святом. «Створення української поліції у 2015 році – це не лише зміна назви, а докорінна трансформація правоохоронних органів і одна з найбільш успішних реформ сучасної України», - зазначив спікер.

Як відомо, 4 квітня 2018 року Порошенко підписав указ про відзначення Дня Національної поліції України 4 липня. Раніше це свято відзначали 4 серпня.