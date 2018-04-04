В Україні з'явиться нове професійне свято

Глава держави відзначив високу довіру українського народу до Нацполіції України.

День поліції в Україні буде відзначатись 4 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час вручення сертифікатів водного та автомобільного транспорту Національній поліції України на Київському річковому вокзалі.

Читайте такожАваков пообіцяв не терпіти «брязкання зброєю» з боку «Нацдружин»

«Три року тому ми прийняли дуже непросте, але надзвичайно відповідальне рішення розпочати глобальні зміни у правоохоронній системі. Якісний перехід до нових правоохоронних органів, сказати остаточне "прощавай" міліції радянського стилю і сформувати нову українську поліцію, яка буде мати і має головне – високу довіру українського народу», - заявив глава держави.

«Я сьогодні підписав указ про запровадження 4 липня нового професійного свята – Дня поліції України», - додав Порошенко.

Він зазначив, що це не є перенесенням з 4 серпня на 4 липня Дня поліції в України.

«Це не перенесення, а заснування, так само, як ми з вами заснували нову поліцію», - зауважив президент.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення Дня Національної поліції України 4 серпня.

«Ураховуючи значення та роль Національної поліції України у виконанні завдань із охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтриманні публічної безпеки і порядку, постановляю: Установити в Україні свято - День Національної поліції України, яке відзначати щорічно 4 серпня - у день підписання Президентом України Закону України «Про Національну поліцію», - йдеться в документі.