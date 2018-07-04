Вилучені у «Борисполі» 6 кілограм кокаїну привезли до України з Латинської Америки

Двох підозрюваних заарештували, ще двох – відправили під домашній арешт.

Міжнародне угруповання наркоторговців, учасників якого правоохоронці напередодні затримали в аеропорту «Бориспіль», займалось контрабандою кокаїну з країн Латинської Америки.

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Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури України, Печерський райсуд Києва обрав двом підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Ще двох – відправив під домашній арешт.

Напередодні повідомлялося, що правоохоронці затримали учасників міжнародної групи наркоторговців та вилучили 6 кг кокаїну вартістю 30 мільйонів гривень. Двох наркокур'єрів затримали в результаті спецоперації в київському аеропорту «Бориспіль».

В Національній поліції повідомили, що організатором групи був 42-річний громадянин Туреччини. Чоловік керував контрабандною діяльністю і забезпечував постачання кокаїну на територію нашої держави. Також він залучив до співпраці свого співвітчизника, який тимчасово проживав у Київській області. Фігурант виконував функції координатора, зокрема - займався пошуком маршрутів поставок кокаїну, логістикою і забезпечував зв'язок кур'єрів з іноземними наркоторговцями.

До складу угруповання також входив 28-річний житель Одеської області, який займався пошуком і вербуванням наркокур'єрів через популярні соціальні мережі. За «роботу» вербувальник обіцяв винагороду в сумі від 3 до 7 тисяч доларів.