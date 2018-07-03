В аеропорту "Бориспіль" затримали наркодилерів з кокаїном на 30 мільйонів гривень (фото, відео)

Затримано та заарештовано організатора наркобізнесу, 42-річного громадянина Туреччини, та його поплічників.

Правоохоронці затримали учасників міжнародної групи наркоторговців та вилучили 6 кг кокаїну вартістю 30 мільйонів гривень.

Як йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції України, двох наркокур’єрів було затримано у результаті проведеної під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури спільної спецоперації працівників Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції та прикордонної й митної служб аеропорту «Бориспіль».

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За словами керівника Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції Андрія Кіхтенка, організатором групи був 42-річний громадянин Туреччини. Чоловік керував контрабандною діяльністю та забезпечував постачання кокаїну на територію нашої держави.

Також він залучив до співпраці свого співгромадянина, який тимчасово проживав на Київщині. Фігурант виконував функції координатора, зокрема - займався пошуком маршрутів постачання кокаїну, логістикою та забезпечував звʼязок курʼєрів із іноземними наркоторговцями.

До складу угруповання також входив 28-річний житель Одещини, який займався пошуком і вербуванням наркокурʼєрів через популярні соціальні мережі. За «роботу» вербувальник обіцяв винагороду в сумі від 3 до 7 тисяч доларів.

Кіхтенко зазначив, що з метою посилення конспірації контрабандної діяльності групи її керівники постійно змінювали маршрути транспортування наркотику та способи його переховування від митного контролю.

Відео: Національна поліція України

«Усіх членів міжнародної наркогрупи заарештовано. Відносно них відкрито кримінальні провадження, передбачені ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Згідно із законом, на зловмисників очікує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна», - повідомив Кіхтенко.