Київ відзначає День Нацполіції: святкування відбувається одразу у трьох місцях (програма)

Розважальні заходи відбуватимуться на Майдані Незалежності, Контрактовій та Поштовій площах.

Сьогодні в Києві будуть функціонувати три локації в рамках святкування Дня Національної поліції України.

Про це повідомляється на сторінці Національної поліції України у соціальній мережі Facebook.

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Розважальні програми з нагоди Дня Національної поліції України заплановані на трьох локаціях міста до 20:00.

Так, на Майдані Незалежності поліцейські продемонструють роботу службових собак. «Планується виступ хіміка-детектива, анімаційне пісочне шоу. Малюків чекає солодкий сюрприз. За активну участь у конкурсах, програмах і викладанні фото з хештегом «вітаємополіцію» гості будуть отримувати іміджеві подарунки», - йдеться в повідомленні.

На Поштовій площі (Київський річковий вокзал) гостей зустрічатимуть представники туристичної поліції і велопатруля, а також оркестр поліції Житомирської області.

На Контрактовій площі відбудеться виставка, присвячена виконанню службових обов'язків поліцейськими в зоні АТО. Дітей тут також пригощатимуть солодощами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 липня, на столичній Софійській площі у зв'язку з проведенням урочистих заходів з нагоди Дня Національної поліції змінено маршрути руху транспорту. Так, орієнтовно до 18:30 змінено руху міських тролейбусів, які курсують за маршрутами №№6, 16 і 18.