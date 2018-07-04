Київ відзначає День Нацполіції: святкування відбувається одразу у трьох місцях (програма)
Сьогодні в Києві будуть функціонувати три локації в рамках святкування Дня Національної поліції України.
Про це повідомляється на сторінці Національної поліції України у соціальній мережі Facebook.
Читайте такожГройсман хоче боротися з контрабандою за допомогою ВМС
Розважальні програми з нагоди Дня Національної поліції України заплановані на трьох локаціях міста до 20:00.
Так, на Майдані Незалежності поліцейські продемонструють роботу службових собак. «Планується виступ хіміка-детектива, анімаційне пісочне шоу. Малюків чекає солодкий сюрприз. За активну участь у конкурсах, програмах і викладанні фото з хештегом «вітаємополіцію» гості будуть отримувати іміджеві подарунки», - йдеться в повідомленні.
На Поштовій площі (Київський річковий вокзал) гостей зустрічатимуть представники туристичної поліції і велопатруля, а також оркестр поліції Житомирської області.
На Контрактовій площі відбудеться виставка, присвячена виконанню службових обов'язків поліцейськими в зоні АТО. Дітей тут також пригощатимуть солодощами.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 липня, на столичній Софійській площі у зв'язку з проведенням урочистих заходів з нагоди Дня Національної поліції змінено маршрути руху транспорту. Так, орієнтовно до 18:30 змінено руху міських тролейбусів, які курсують за маршрутами №№6, 16 і 18.