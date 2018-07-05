Біля Верховної Ради знову проходить акція протесту шахтарів

Біля центрального входу до будівлі парламенту зібралися близько 200 гірників.

Біля центрального входу до будівлі Верховної Ради знову проходить акція протесту шахтарів.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі тут зібралося до 200 осіб.

Частина протестувальників стукають касками об залізний паркан на площі навпроти центрального входу до парламенту.

Інші учасники акції тримають плакати з гаслами, серед яких: “Ні закриттю шахт!” та “Віддайте нашу зарплату!”.

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Учасники акції також тримають прапори із символікою своїх об’єднань, зокрема, Незалежної профспілки гірників України.

Охорону будівлі парламенту посилено.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня шахтарі вже пікетували Верховну Раду. Тоді акція закінчилася сутичками.

Наприкінці травня директор Департаменту вугільно-промислового комплексу Міненерго Олександр Владиченко повідомив, що борги із зарплати перед шахтарями державних вугледобувних підприємств становлять 406,8 мільйонів гривень, що є результатом тяжкого економічного стану державного вугільного сектору.

22 червня перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун заявив, що питання заборгованості із зарплати перед працівниками державних шахт буде вирішене до кінця року.

Своєю чергою прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначав, що борг виникає через різницю між ціною на видобуте вугілля і ціною його продажу.