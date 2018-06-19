Під Радою сталися сутички мітингувальників з поліцією, в хід пішли кийки та сльозогінний газ (відео)

Учасники акції протесту намагаються прорватися в будівлю.

Біля центрального входу до будівлі Верховної Ради України з ранку 19 червня 2018 року проходять акції шахтарів, чорнобильців та ветеранів війни в Афганістані. Вже відбулися перші сутички.

Трансляцію з-під Ради веде телеканал "Прямий".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, мітингувальники прорвалися безпосередньо до стін будівлі на Площі Конституції. Наразі натовп знаходиться просто на сходах входу до парламенту. Учасники мітингу застосували проти правоохоронців кийки та сльозогінний газ.

Між мітингувальниками та правоохоронцями відбувається колотнеча. Учасники акції протесту намагаються прорватися до будівлі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 червня, зранку біля центрального входу до будівлі ВР розпочались акції шахтарів, чорнобильців та ветеранів війни в Афганістані.

Вони вимагають скасувати монетизацію пільг на проїзд, збільшити компенсацію ветеранам-інвалідам до 6-8 прожиткових мінімумів, відповідно до групи інвалідності, а також виділити понад 6 мільярдів на розвиток вугільної галузі.