Активіста "антикорупційного комітету" зарізав випадковий знайомий через домагання - міліція

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, «сьогодні вночі столичні правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві голови громадянської організації «Бюро по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю». Ним виявився 21-річний житель столиці, продавець квітів, з яким активіст познайомився на вулиці напередодні своєї загибелі».

У прокуратурі наголосили, що «підозрюваний не має жодного стосунку до професійної діяльності громадського активіста. Причина трагедії – сексуальна нерозбірливість загиблого».

Читайте такожАктивіста "Антикорупційного комітету" могли вбити через професійну діяльність - МВС«Встановлено, що активіст проживав у орендованій квартирі з 23-річним юнаком, якого не було вдома під час вбивства. Обидва – особи нетрадиційної сексуальної орієнтації. Свого нового знайомого Костренко не попередив про свої сексуальні уподобання. Тож коли активіст після декількох чарок коньяку почав домагатися хлопця, той схопив ніж і почав завдавати йому удари», - зазначає прокуратура.

За результатом судово-медичної експертизи, смерть Костренка спричинили відкрита черепно-мозкова травма та численні колото-різані рани.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). В рамках досудового розслідування призначено комплекс судових експертиз.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня у Києві вбили заступника голови правління ГО «Антикорупційний комітет Майдану» Костренка. За даними активіста цієї організації Антона Черниша, «Костренко займався боротьбою з корупцією в органах державної влади, входив до складу Консультативної ради при Генеральній прокуратурі, боровся з фактами незаконного виселення людей і був консультантом в юридичних та процесуальних питаннях».