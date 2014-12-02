У Києві вбили активіста Антикорупційного комітету Майдану

Заступник голови правління ГО "Антикорупційний комітет Майдану" Олександр Костренко загинув учора в Києві.

Про це повідомив активіст організації Антон Черниш на своїй сторінці у Facebook.

За даними LB.ua, правоохоронці вже встановили, що Костренка зарізали у власній квартирі, слідів зламування не виявлено. Водночас його автомобіль було знайдено біля будинку режисера Юрія Омельчука, якого загиблий захищав від рейдерства.

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"Наскільки нам відомо, він не займався нічим таким, за що б його захотіли вбити", - сказав активіст "Антикорупційного комітету Майдану" Дмитро Карп.

За фактом смерті Костренка відкрито кримінальне провадження і ведеться слідство.

"На момент своєї смерті Саша займався боротьбою з корупцією в органах державної влади, разом зі мною входив до складу Консультативної Ради при Генеральній Прокуратурі, боровся з фактами незаконного виселення людей і був незамінним консультантом в юридичних та процесуальних питаннях", - написав Черниш.