Згадати все: як чотири роки тому звільняли Слов'янськ та Краматорськ (відео)
Під російською окупацією міста пробули три місяці. 5 липня ЗСУ, Нацгвардія, спецпризначенці, МВС та добробати вибили ворога.
О першій годині дня розвідники НГУ підняли український прапор над міською радою Слов'янська.
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В цей же день в Краматорськ увійшли бійці АТО.
Окуповані міста мали стратегічне значення для росіян та місцевих колаборантів. Там збирали сили для подальшого наступу на Україну, а також катували та розстрілювали людей.
Вже під час штурму міста бойовики накивали п'ятами, а місцеві жителі допомагали українським військовим.
Після виходу бойовиків міста нагадували декорації з фільмів про апокаліпсис.
В Краматорську і Слов'янську окупанти залишили величезну кількість доказів причетності Росії до війни.
Через чотири роки ці міста живуть мирним життям під українським прапором.