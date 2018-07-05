Згадати все: як чотири роки тому звільняли Слов'янськ та Краматорськ (відео)

13:31, 05 липня 2018
Суспільство
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О першій годині дня розвідники НГУ підняли український прапор над міською радою Слов'янська.

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В цей же день в Краматорськ увійшли бійці АТО.

Окуповані міста мали стратегічне значення для росіян та місцевих колаборантів. Там збирали сили для подальшого наступу на Україну, а також катували та розстрілювали людей.

Вже під час штурму міста бойовики накивали п'ятами, а місцеві жителі допомагали українським військовим.

Після виходу бойовиків міста нагадували декорації з фільмів про апокаліпсис.

В Краматорську і Слов'янську окупанти залишили величезну кількість доказів причетності Росії до війни.

Через чотири роки ці міста живуть мирним життям під українським прапором.

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Теги: #Росія#війна#бойовики#Словянськ#окупація#Краматорськ