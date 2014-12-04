В Україні створено Інститут модернізації змісту освіти та Інститут освітньої аналітики

Відповідну постанову №687 від 26 листопада 2014 року опубліковано на урядовому порталі.

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"Кабінет міністрів постановляє прийняти пропозицію Міністерства освіти і науки по створенню бюджетних установ - Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики на базі державної наукової установи "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти", що реорганізовується шляхом поділу, з віднесенням їх до сфери управління Міністерства освіти і науки", - йдеться в документі.

"Реорганізацію державної наукової установи "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" здійснити в межах бюджетних асигнувань, передбачених Міністерству освіти і науки у державному бюджеті на 2014 рік на відповідні цілі", - додається в постанові.

Міністерству освіти і науки необхідно затвердити в місячний термін статути і структуру, утворених згідно з п. 1 цієї постанови бюджетних установ, та здійснити організаційні заходи щодо їх матеріально-технічного та кадрового забезпечення.