Міносвіти доручили розробити програми для пропаганди читання серед дітей та дорослих

Віце-прем’єр-міністр України Олександр Сич доручив Міністерству освіти і науки розробити спеціальні програми для пропаганди читання. Про це урядовець розповів під час презентації тематичної серії духовної літератури видавництва Discursus, присвяченої 150-річчю від дня народження митрополита Андрея Шептицького в рамках презентації сучасної української книжкової продукції у фортечній галереї «Бастіон» в Івано-Франківську, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Сич вважає, що до читання, в першу чергу, необхідно привчати дітей, адже свідомість дорослої людини переформатувати набагато складніше. Причини низького рівня читання, за словами урядовця, пояснюються відсутністю не лише достатніх коштів, а й залишками «совєцької» ментальності українців. «Це не лише фінансова біда, а й проблема ментальності. Бо деколи купити книжку дешевше, ніж витратитись на пиво та сигарети. Страшно, коли людей питають, що вони в цьому році прочитали, і тільки 16-18% готові назвати одну книжку. І це дійсно катастрофа. Можу сказати офіційно, що дав завдання Міністерству освіти розробити спеціальні програми для пропаганди читання і в школі, і серед дорослого населення», - підкреслив віце-прем’єр-міністр.

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Урядовець також наголосив на важливості державної підтримки української книги шляхом податкового стимулювання та квотування іноземної книги. «Сьогодні тільки 20% українських книжок друкуються в Україні, 80% завозиться з Росії. І це при тому, що із цих 20-ти ще якась частина – російськомовна. Отже, треба українській книжці допомогти стати на ноги, надати їй податкові пільги та обмежити доступ до ринку російської книги», - підсумував Сич.