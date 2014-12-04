У Києві презентували українські біометричні паспорти (фоторепортаж)

Журналістам продемонстрували водяні знаки та електронні чіпи, які використовуються для створення документів.

Представники підприємства зазначили, що повністю готові до запуску друку біометричних паспортів з 1 січня 2015 року.

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На комбінаті розповіли, що виробництво біометричного паспорту складається з безпосередньо виготовлення самого паспорту та персоналізації бланку під конкретну людину (фото, текст, чіп).

"При оформленні паспорту використовується історична тематика. На сторінках документа відображені всі етапи життя України, починаючи з трипільської культури", - повідомили у прес-службі.

На підприємстві запевняють, що захист паспорту виконано на найвищому рівні. "До цього питання тут підійшли ретельно, починаючи з вибору паперу. Він був спеціально розроблений Фабрикою банкнотного паперу НБУ. Папір для біометричних паспортів - із жовто-блакитними волокнами з фіксованим багатотоновим водяним знаком", - повідомили на комбінаті.

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При цьому, український біометричний паспорт буде значно дешевшим за зарубіжні аналоги й коштуватиме близько 15 євро.

За словами працівників комбінату "Україна", підприємство може виготовляти близько 400 тисяч бланків на місяць, а центр персоналізації - близько 200 тисяч паспортів на місяць.