Біометричний паспорт коштуватиме близько 15 євро

Біометричний паспорт, який можна буде отримати з 1 січня, коштуватиме близько 15 євро. Про це повідомив керівник прес-служби ДМСУ Сергій Гунько.

Виготовляти біометричний паспорт будуть 20 днів, передає Hromadske.TV.

«З 1 січня у кожній області будуть готові підрозділи, які розпочнуть роботу і найближчим часом ми суттєво розширимо їх кількість. Людина приходить, пише заяву, фотографується, прикладає пальці рук до певного сканеру і все. 20 робочих днів, за стандартною процедурою, йде на виготовлення біометричного паспорту. За попередньою інформацією виробника, ціна буде близько 15 євро у гривневому еквіваленті. Ще є прискорена процедура — за 7 робочих днів із подвійною оплатою держмита», — зазначив Гунько.

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Отримання біометричного паспорту не є обов’язковим. Якщо громадянин не хоче його отримувати — він може і надалі користуватися паспортом старого зразка до закінчення його строку дії.