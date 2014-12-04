Полторак доручив відправити викладачів університету оборони на стажування в зону АТО
Всі викладачі Національного університету оборони мають пройти стажування в зоні АТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Степан Полторак заявив на церемонії відкриття меморіальної стели “Захиснику Вітчизни” на території Національного університету оборони.
Міністр зазначив, що викладачі університету повинні пройти стажування в зоні АТО, зокрема й тому, щоб мати авторитет у слухачів університету, які беруть участь у бойових діях в зоні АТО.
Полторак доручив керівництву університету провести стажування викладачів на різних посадах в зоні АТО. “Необхідно створити групу науковців, яка би вивчала досвід бойових дій, і це потрібно робити не в Генеральному штабі, не в Міністерстві оборони, а там - у зоні АТО. Я вимагаю це провести негайно”, - сказав Полторак.
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Водночас, як заявив кореспонденту УНІАН керівник університету Василь Телелим, насправді викладачі вже давно беруть участь в АТО. “Якби я чекав вказівку міністра, чи робити це, чи ні, то скажіть, чи був би я тут потрібен? Мабуть би, ні. Тому це вже робиться. 207 генералів, офіцерів уже пройшли через АТО, і на сьогодні в мене там 26 чоловік”, - повідомив Телелим.